El 36 Concurs de Gossos d'Atura de Llavorsí, avui a Lleida Televisió

Lleida Televisió emet avui a partir de les 14.30 hores la 36a edició del Concurs de Gossos d’Atura de Llavorsí celebrat diumenge passat al Prat de la Coma. Van assistir a l’esdeveniment unes 2.000 persones per veure els catorze pastors procedents de diferents llocs de Catalunya, Euskadi, València, les illes Balears i Aragó. La competició està dividida en dos proves: en la primera es valora l’obediència dels gossos dirigint el bestiar i en la segona segueixen aquells que hagin rebut una millor puntuació en l’anterior. Moisés Tarrés es va proclamar guanyador per segon any consecutiu amb el seu gos Mel, el segon lloc va ser per a Juli Bayot amb Arcilla i el tercer el va aconseguir José Ramón García. Més tard, a les 22.00 hores, Lleida TV emetrà la gran cantada de Cançó de Taverna a Sant Feliu de Guíxols amb Sé, Colla Jacomet i Llops de Mar.