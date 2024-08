Telecinco cancel·la "Una vida perfecta" i la trasllada a Divinity per baixa audiència

Malgrat els esforços de Telecinco per atreure els seguidors de les sèries turques en horari estel·lar, la cadena no ha aconseguit l’èxit esperat amb Una vida perfecta, protagonitzada per Onur Tuna i Hilal Altınbilek. La producció, que no va obtenir bons resultats a Turquia, tampoc no va funcionar a Espanya, la qual cosa va portar Mediaset a prendre la decisió de cancel·lar-la. Per tant, el dimecres 15 d’aquest mes, ja no s’emetrà a la graella del canal.

Tanmateix, per a tranquil·litat dels espectadors, Mediaset ha decidit no interrompre l’emissió de la sèrie per complet, sinó traslladar-la a Divinity. A partir del dilluns 2 de setembre, Una vida perfecta s’emetrà en aquest canal a les 22:45 h. Aquesta reubicació ha estat criticada pels seguidors de la sèrie, que consideren que la decisió de Mediaset és un clar exemple de maltractament cap a la ficció.

El baix rendiment en audiència va ser la raó principal per la qual la cadena va decidir retirar la sèrie del prime time. Amb menys de 400,000 espectadors i sol un 7% de share, els números eren insuficients per mantenir-se en un canal d’abast nacional. Encara no s’ha confirmat si la sèrie s’emetrà únicament els dilluns o si s’emetrà de forma diària, la qual cosa ha generat incertesa sobre el futur de Gülperi, la ficció actualment en emissió a Divinity a la mateixa franja horària. Sent una reposició, no està clar si serà retirada o si el seu horari serà modificat.

Una vida perfecta.Telecinco

Una vida perfecta narra la història de Şebnem, que sembla tenir una vida ideal en l’actualitat, però el seu passat està lluny de ser perfecte. Va créixer en un entorn advers, i el seu aspecte físic la va marcar durant la seua infància i adolescència, patint assetjament escolar en un prestigiós col·legi privat on va obtenir una beca per la seua intel·ligència. Malgrat les dificultats, Şebnem va dedicar anys a transformar la seua vida i finalment va aconseguir entrar en l’alta societat, casant-se amb Onur, un acabalat empresari. Tanmateix, la seua aparent felicitat es veu amenaçada quan els foscos records del seu passat ressorgeixen, posant en perill tot el que ha aconseguit.