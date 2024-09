Nova presenta 'Emanet', la nova sèrie turca que promet conquerir cors

Nova continua reforçant la seua programació amb produccions turques. Recentment va estrenar "La llei de l’amor" i, la propera setmana, sumarà una nova sèrie a la seua graella. El nou títol és "Emanet", una ficció turca de 2020 produïda per Karamel Yapım per a Kanal 7. Protagonitzada per Halil Ibrahim Ceyhan i Sila Turkoglu, la sèrie és bastant extensa, comptant amb més de 750 episodis repartits en quatre temporades. La seua estrena a Nova serà la 9 de setembre a les 15.00 hores, seguida pels episodis finals d’"Esposa Jove" de 16.00 a 16.30 hores.

"Emanet" narra la complicada relació amorosa entre dos personatges oposats. Yaman Kırımlı (interpretat per Halil Ibrahim Ceyhan) és un home de negocis adinerat i de fort caràcter, mentre que Seher Kerimoğlu (Sila Turkoglu) porta una vida senzilla i modesta. Ambdós comparteixen un profund amor pel seu nebot, Yusuf, que ha quedat orfe després de la mort de la germana de Seher, que s’havia distanciat de la família en casar-se sense l’aprovació del seu pare.

Per la seua part, Yaman prové de Crimea i té un passat dolorós: la seua mare el va abandonar juntament amb els seus germans, la qual cosa li va generar desconfiança i rancor cap a les dones. Està decidit a criar Yusuf sota els seus estrictes valors, mentre que Seher desitja donar-li una criança més afectuosa i allunyada de l’ambient rígid de Yaman. Ambdós xoquen inicialment a causa de les seues diferències, però amb el temps, els seus conflictes es transformen en sentiments més profunds.

Emanet.IMDB

El que comença com una relació omple de tensions aviat es converteix en una història d’amor, encara que el camí cap a la felicitat no serà senzill. Ambdós hauran de superar nombrosos obstacles, i fins i tot enfrontar amenaces mortals. La gran pregunta és: Podran Yaman i Seher superar les seues diferències i construir junts una família per a Yusuf?