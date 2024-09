'Pekín Express' torna el proper 20 d’octubre a MAX

Publicat per efe

Verificat per Creat: Actualitzat:

El mític concurs d’aventures 'Pekín Express' torna a la petita pantalla el proper 20 d’octubre de la mà de MAX després del seu pas per diverses cadenes generalistes, amb una temporada presentada per Miguel Ángel Muñoz i protagonitzada per set parelles de famosos i els seus acompanyants i que es dirà 'Pekín Express: Objetivo Angkor'.

La nova edició portarà als participants a tres països del sud d’Àsia: Vietnam, Laos i Cambodja, en un recorregut de 2.500 quilòmetres durant 22 dies que es podrà veure en els nou episodis del programa, dos dels quals estaran disponibles la jornada de l’estrena i la resta es llançaran setmanalment, els diumenges.

L’actor i director ha mostrat el seu entusiasme per formar part d’aquest projecte, amb el qual diu haver complert "un son" que no entrava en els seus plans.

"El que més m’agrada en la vida és aprendre i posar-me en situacions desconegudes, i això és 'Pekín Express'. He pogut viure una de les grans experiències de la meua vida", ha assenyalat Muñoz en la presentació del concurs en el FesTVal de Vitòria.

Muñoz va decidir afegir-se al projecte amb la condició de formar part de la producció per assegurar-se que tot el que passés fos real i just.

"Ha estat cent per cent real. De fet, he fet abans les proves que ells feien. Als concursants els vaig dir que jo estava amb ells i que res no anava a estar trucat per part de la producció, i que, si els estafaven, a mi també. Res no ha estat trucat, l’experiència ha estat així d’extrema", ha explicat.

Els protagonistes d’aquesta edició, que es caracteritza per ser la primera que compta amb rostres coneguts, com l’actor Octavi Pujades juntament amb la seua filla Alicia, el col·laborador de televisió Gonzalo Miró amb el seu amic Ángel Díaz, l’actriu Miriam Díaz-Aroca amb la seua filla María Grant, o l’actriu i cineasta Álex de la Croix amb el seu amic Guillermo Duque.

També hi participen la influencer Alba Paúl amb el seu cunyat Álex Domènech, l’actor Canco Rodríguez amb el seu amic David Pulido i les exnadadores artístiques Gemma Mengual i Gisela Rovira.

"Per al càsting era important que tots fossin fans del format i també que busquessin l’or, que intentessin guanyar," ha apuntat el director de Continguts de Warner Bros, Pablo Abelenda. Alguns dels protagonistes han confessat que hi ha hagut una competitivitat "sana" durant els enregistraments.

"Em va animar la possibilitat de viure una experiència. Quan et proposen això,te'n penedeixes si dius que no", ha reconegut Miró.

Els aventurers De la Croix i Duque han reconegut haver-ho passat malament, "sobretot físicament". "La pluja, la calor, córrer per arribar el primer, les proves que has de fer pel camí" Emocionalment bé, físicament inestable", responien davant de les rialles dels seus companys en rememorar diversos moments.