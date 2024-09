Lleida TV emetrà tres espectacles programats a FiraTàrrega

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

FiraTàrrega comença avui la 44a edició amb més d’una cinquantena de propostes, a més dels múltiples espectacles espontanis dels artistes Off. Lleida Televisió emetrà tres espectacles de la programació oficial, que aquest any té com a eix conductor els Jocs Olímpics.

Aquesta nit es podrà veure en directe l’espectacle de gran format Carrer 024, de la companyia Sol Picó, a les 21.30 hores. Demà serà el torn de l’obra de circ contemporani i visual Desprovisto, de la companyia murciana UpArte, que s’emetrà a partir de les 23.30 hores. Finalment, diumenge, a les 21.30 hores, es podrà seguir Rien D’inclus, dels canadencs Fake Blue Collective.D’altra banda, Lleida TV també oferirà en diferit (22.30 hores) el partit amistós que l’Hiopos Lleida disputa aquesta tarda contra el Club Joventut Badalona a Olot.