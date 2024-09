'La revuelta' de Broncano aconsegueix un 17,1% d’audiència en la seua estrena a TVE

Publicat per ep Verificat per Creat: Actualitzat:

'La revuelta' de Broncano ha aconseguit en la seua estrena a TVE una quota de pantalla del 17,1 %, encara que no ha desbancat a 'El hormiguero' de Pablo Motos que va mantenir dilluns a la nit el lideratge amb una quota del 23 %.

El primer programa de David Broncano a TVE amb 'La revuelta' va ser seguit per una mitjana de 2.152.000 de persones, un programa similar a 'La resistencia', que ara s’emet a partir de les 21:40 hores, retallant vint minuts al Telediario 2 de La 1.

Els seus programes competidors van aconseguir 2.893.000 d’espectadors 'El hormiguero' a Antena 3 i 1.724.000 Babylon Show a Telecinco, segons explica la consultora Barlovento. RTVE ha decidit que el programa d’humor comenci abans que 'El hormiguero' i que el nou 'Babylon show' conduït per Carlos Latre, que comencen al caire de les 22:00 hores. El programa, produït per RTVE en col·laboració amb El Terrat (The Mediapro Studio) i Encofrados Encofrasa, té un estil semblant al de 'La resistencia' de Movistar Plus+, encara que tenint en compte que comença la seua emissió en una franja horària semiprotegida.