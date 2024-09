Els guanyadors dels Seoul Drama Awards ja s’han revelat, i les produccions turques han deixat una empremta significativa en aquest prestigiós lliurament de premis de la indústria televisiva. Entre els finalistes van destacar Kızıl Goncalar i Bambaşka Biri, ambdues distribuïdes globalment per Global Agency i emeses actualment en NOW Turquia. De les dos, va ser Kızıl Goncalar la que es va emportar el premi a Millor Sèrie, un dels guardons més cobejats.

Bambaşka Biri, que compta amb un elenc de renom liderat per Hande Erçel i Burak Deniz, ha captat l’atenció tant a Turquia com a nivell internacional. La producció, rodada als icònics barris de Beşiktaş i Gàlata a Istanbul, ha aconseguit una connexió especial amb el públic des de la seua estrena, convertint-se en una de les sèries més seguides de l’últim any. A Espanya, encara no s’ha adquirit per a la seua emissió, però els fanàtics esperen ansiosos que canals com Nova o Divinity la incloguin a la seua graella.

La trama de Bambaşka Biri gira entorn de l’assassinat de l’influent Hamdi Etilbey, el cos del qual apareix en un bosc apartat. La història segueix Leyla Gediz, una fiscal determinada a deixar enrere el seu passat, i a Kenan Öztürk, un periodista ambiciós. Junts, s’embarquen en una perillosa investigació que destapa una xarxa de corrupció en què poderosos personatges estan implicats. A mesura que la parella avança en el cas, la seua relació professional dona pas a un romanç complicat, la qual cosa suma tensió a la seua ja difícil tasca de buscar justícia.

Hande Erçel

El relat és ple de girs inesperats i se submergeix en temes profunds com l’amor, la lluita interna per la integritat i les difícils decisions entre la veritat i la comoditat. El desenvolupament dels personatges i la història els porta cap a un desenllaç impactant que canviarà les seues vides per sempre.

L’estrena de Bambaşka Biri es va anunciar el 24 d’agost per FOX i va començar la seua emissió l’11 de setembre de 2023. Amb només dos episodis, ha aconseguit ser líder d’audiència en totes les categories, consolidant-se com un èxit rotund.