'Salvados', a La Sexta, tracta l'assetjament masclista al mar

Salvados torna aquesta nit a La Sexta amb un programa sobre l’assetjament masclista en alta mar. El format conduït pel periodista Gonzo reconstrueix la història de Mari Carmen Fernández, que treballava com a cambrera en una expedició a bord d’un vaixell del CSIC i va desaparèixer. El seu cos mai no va ser trobat, només el seu diari personal. Un diari al qual ha tingut accés el programa i que, amb els missatges de WhatsApp que va enviar Fernández a la família, explica el sofriment que va viure durant molt de temps per assetjament. L’espai busca respostes sobre el cas i alhora aborda una realitat que viuen les dones que treballen en aquest sector. El cas el va destapar la periodista Laura Graña, redactora en cap d’El Faro de Vigo. En la nova temporada, s’endinsarà en temes com el perill de les xarxes socials o la història de la banda Supersubmarina.