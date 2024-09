Jaime Cantizano passa una etapa de plenitud personal i professional, i als seus 51 anys, es prepara per a un gran pas: el seu casament amb l’artista Miguel García Golding el pròxim estiu. El presentador, que sempre ha mantingut la seua vida privada allunyada dels focus, va anunciar emocionat en el programa Espill Públic d’Antena 3: "Sí, em caso aquest estiu", la qual cosa marcarà un nou capítol en la seua vida.

Cantizano, pare d’un nen anomenat Leo, nascut per gestació subrogada el 2016, va confessar que mai no va imaginar que arribaria a aquest punt. "Mai no vaig pensar que formaria la meua pròpia família, molt menys ser pare", va admetre. No obstant, amb el temps, va experimentar un canvi intern que el va portar a construir aquesta família que avui és el seu orgull més gran. La seua relació amb Miguel ha estat sòlida i discreta durant anys, i el casament serà una cerimònia íntima, en sintonia amb el seu estil de vida.

Quant a la seua carrera, Cantizano ha viscut moments de transformació. Després d’un període d’esgotament extrem, en el qual combinava la ràdio i la televisió, va decidir fer un alto al camí. "Estava al límit, m’enfadava per tot, em sentia destruït", va reconèixer el presentador, que va assenyalar que aquest desgast professional el va obligar a replantejar-se la seua vida.

Jaime CantizanoInstagram

Després de la seua sortida de Mañaneros, programa de TVE que ara condueix Adela González, Jaime s’ha centrat exclusivament en el seva feina en Ona Zero. Aquest canvi li ha permès disfrutar més de la seua família i planejar el seu futur amb calma. "Ser pare ha estat la millor decisió de la meua vida", va afirmar. El pròxim estiu, amb el seu casament en l’horitzó, Cantizano entreveu una nova etapa, plena de felicitat i tranquil·litat.