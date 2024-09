'Shogun' va liderar els Emmy

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Acadèmia de Televisió va viure diumenge passat una nit històrica en la 76a entrega dels Premis Emmy, en què han triomfat tres títols en especial: Shogun, The Bear i Mi reno de peluche. La sèrie Shogun, ambientada al Japó feudal, partia amb vint-i-cinc nominacions i va guanyar catorze premis, incloent millor sèrie dramàtica. The Bear es va quedar sense el premi a millor sèrie de comèdia, que ha guanyat Hacks, però han aconseguit onze trofeus en aquesta edició com el de millor direcció per al seu creador Christopher Storer o el de millor actor principal per al seu protagonista, Jeremy Allen White. Pe a les minisèries, Mi reno de peluche, una ficció creada per Richard Gadd basada en la seua pròpia història real, va acabar la nit amb quatre guardons imposant-se a títols com Ripley o True Detective: Noche Polar.