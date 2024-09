Albert Om presentarà La Marató de 3Cat dedicada a les malalties respiratòries

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El periodista Albert Om serà l'encarregat de presentar la 33a edició de La Marató de 3Cat, que aquest any té com a objectiu recaptar fons per a la recerca sobre les malalties respiratòries i conscienciar la societat sobre la seva importància i la necessitat d'una sensibilització social més gran. Tal com ha anunciat 3Cat en un comunicat oficial, Om liderarà en solitari aquest format històric que, any rere any, combina de manera magistral l'entreteniment, les històries de superació personal i la divulgació científica. La cita serà el pròxim 15 de desembre, i es preveu una jornada plena d'emocions i solidaritat.

Om no és nou en aquesta tasca, ja que va presentar La Marató l'any 2010 en una edició que es va centrar en les lesions medul·lars i cerebrals adquirides, mostrant el seu talent per empatitzar amb els protagonistes de les històries i explicar de manera clara i directa la importància de la recerca científica. En aquesta nova edició de 2023, La Marató recuperarà el format tradicional de presentador únic, un model que permet mantenir la cohesió durant més de 15 hores de retransmissió en directe, amb diversos escenaris i seus repartides per tot el territori català, implicant diferents comunitats locals en aquest gran esdeveniment solidari.

Nascut a Taradell, a la comarca d'Osona, l'any 1966, Albert Om compta amb una àmplia i reconeguda trajectòria tant a la televisió com a la ràdio. Després de les seves darreres aparicions en pantalla, en què va conduir la celebració dels 40 anys de TV3 amb la gala titulada 40 anys i una nit, així com el programa Una altra història, el periodista torna a 3Cat amb aquesta nova i emocionant responsabilitat. Om és conegut per haver presentat programes emblemàtics de la televisió catalana, com ara El club, Malalts de tele i El convidat, consolidant-se com una de les figures més reconegudes i estimades pel públic català.

D'acord amb el comunicat oficial de 3Cat, la 33a edició de La Marató estarà dedicada a les malalties respiratòries, unes patologies que, segons els experts, tenen una incidència creixent entre la població. Aquest augment es deu a factors ambientals com la contaminació atmosfèrica, així com a altres factors socials, com l'increment de l'esperança de vida, que fa que un major nombre de persones pateixin problemes respiratoris amb el pas dels anys. A Catalunya, més de 2 milions de persones conviuen amb una malaltia respiratòria, fet que converteix aquestes patologies en la tercera causa de mort al territori, amb una defunció per aquesta raó cada hora. Aquesta realitat posa de manifest la urgència de continuar investigant i avançant en els tractaments i cures per aquestes malalties, i es preveu que La Marató d'aquest any aconsegueixi mobilitzar un gran nombre de persones i recursos per a aquesta causa.

La Marató de 3Cat, que any rere any aconsegueix reunir milers de persones al voltant d'una causa comuna, esdevé una cita ineludible per als ciutadans que volen contribuir a millorar la qualitat de vida de tots aquells que pateixen malalties greus. El programa és conegut no només per la seva capacitat de recaptar fons, sinó també per l'impacte que té a l'hora de conscienciar la societat sobre aquestes problemàtiques de salut.