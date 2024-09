Aitana roda un documental de sis episodis sobre la seua vida per a Netflix

Publicat per efe Verificat per Creat: Actualitzat:

Netflix ha confirmat aquest dimarts que Aitana roda en aquests dies un documental sobre la seua vida per a aquesta plataforma per conèixer-la "com mai abans no l’havien vist, gaudint dels seus èxits més importants i sortejant obstacles."

La nota de premsa remesa als mitjans revela que la direccióva a càrrec de la jove realitzadora hispanonord-americana Chloé Wallace, coneguda per haver agafat les regnes també per a Netflix de la sèrie 'Un cuento perfecto', amb Anna Castillo i Álvaro Mel.

Seran en total sis els episodis d’aquesta docusèrie, produït per Komodo Studio, amb l’objectiu de comptar "el procés de creixement i maduresa personal i professional de l’artista mentre continua refermant-se com una de les estrelles més importants de la música espanyola".

La mateixa Aitana va al·ludir a aquest projecte encara sense data d’estrena a les seues xarxes socials, en un críptic vídeo en el qual podia sentir una veu en off pronunciar el seu nom i les paraules "episodi 1", entre altres detalls.

A més d’aquesta sèrie, entre els seus plans per als propers mesos està preparar els concerts especials de final de gira del seu disc 'Alpha', publicat fa just un any, que tindran lloc els dies 27 i el 28 de juny de 2025 en el Santiago Bernabéu de Madrid després del retard provocat pel tancament temporal d’aquest estadi per a la música.

El d’Aitana no és l’únic documental que prepara Netflix entorn de grans estrelles de la música espanyola. Fa només uns dies es confirmava també l’inici del rodatge d’un documental sobre Alejandro Sanz, en el qual revelarà els seus pròxims plans personals i professionals "després d’una etapa difícil, sobre la que se sincerarà per primera vegada".