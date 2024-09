Gervasio Deferr: "La sèrie 'El gran salto' és part del meu procés de recuperació"

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

La vida del campió olímpic Gervasio Deferr (Pineda de Mar, 1980) esdevindrà una sèrie de ficció de la mà d'Atresmedia i la productora Diagonal. 'El gran salto', dirigida per Roger Gual i protagonitzada per Oscar Casas, s'ha presentat aquest dimarts al Festival de Sant Sebastià i s'estrenarà el 17 de novembre. Es tracta d'una història "d'èxit i fracàs" que repassa les fites esportives del gimnasta però també l'addicció a l'alcohol i les drogues i el procés de recuperació. La sèrie manté "l'essència" del llibre que va publicar i veu el projecte com una continuació del seu procés de rehabilitació. "És igual com d'amunt hagis arribat o com de baix hagis caigut en la teva vida, el missatge és que sempre hi ha una sortida", detalla.

Segons Deferr, la sèrie plasma encara "més bé" del que ho va fer el llibre el seu relat personal, i això que el llibre "ja ho va fer molt bé", bromeja. De fet, el mateix esportista ha col·laborat activament en la sèrie, amb un repartiment que completen els actors Alfonso Nieto i Bea Segura.

En declaracions a l'ACN, el director del projecte assegura que 'El gran salto' segueix Gervasio Deferr en el seu descens a l'infern per culpa de les addiccions, on l'esportista "només hi veia foscor". "La història t'explica que no tot és blanc o negre sinó que hi ha moltes coses més enllà", afegeix Roger Gual.

Deferr posa en valor que una sèrie permeti acostar la seva història de superació al públic jove, que té "més facilitat" avui dia per tenir problemes com els que ell va experimentar. "Tenen més informació, però més formes de cometre errors", adverteix a l'ACN.

També posa en valor que 'El gran salto' sigui una via per donar a conèixer un esport minoritari com el seu, el de la gimnàstica, en un país amb "poca tradició", i que hi hagin pogut participar com a intèrprets atletes de la Federació Catalana.