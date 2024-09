Vall Salvatge: El romanç incestuós que captiva a l’audiència

La nova sèrie "Vall Salvatge" s’ha convertit en un èxit rotund en la programació de sobretaula, destacant pels seus excepcionals decorats, escenes exteriors i la qualitat dels seus guions. Emesa diàriament a les 18.30h, ha capturat l’atenció del públic amb l’emotiva història d’amor entre Adriana i Rafael, un romanç que ha captivat els televidents des del primer episodi. Tanmateix, hi ha un altre història que ha generat encara més interès i controvèrsia.

Ens referim a l’amor secret entre Alejo i Mercedes, una parella que oculta un amor prohibit. A diferència d’altres històries, en les quals els protagonistes són de diferents classes socials o famílies rivals, aquesta relació és clandestina perquè Mercedes és la tia d’Alejo. Mercedes, germana de Pilara, la mare d’Alejo, ha començat a desenvolupar sentiments pel seu nebot, el que ha portat a una situació similar a les trames de "Joc de Trons", on les relacions familiars complexes i incestuoses juguen un paper important. Les comparacions amb els Targaryen o el romanç de Jaime i Cersei no han tardat a aparèixer.

Malgrat com de polèmic que podria semblar, aquest romanç ha estat bé rebut pel públic, que està intrigat per com es desenvoluparà la història. Sembla que els espectadors de televisió estan àvids de trames innovadores i no se sorprenen davant de situacions tan atípiques. Serà que el parentiu entre Mercedes i Alejo és només un engany, o potser tercers personatges irrompran per posar fi a aquesta relació? Sens dubte, el que ve promet ser una gran capsa de sorpreses.

Vall salvatge.TVE

Avanç de dimecres de "Vall Salvatge"

L’episodi d’avui promet molt drama i girs inesperats. Rafael continua sense tornar a la casa, la qual cosa porta Pilara a intercedir per ell davant de José Luis, a més de manifestar el seu desacord amb el casament. Adriana, preocupada per l’absència de Rafael, decideix sortir a buscar-ho. Mentrestant, Gaspar agraeix l’ascens atorgat pels Gálvez de Aguirre. En una altra trama, Mercedes i Alejo planegen escapar-se junts, encara que Pilara sorprèn Bárbara, que sembla saber més dels sentiments d’Alejo del que deixa veure.

Quant a Victòria, ella anima Isabel a competir amb Luisa i motiva el seu fill a trencar amb Irene per protegir la seua posició com a capatàs. Allunyo, per la seua part, defuig d’un nou acostament de Bárbara, la qual cosa complica encara més les coses. La tensió entre Adriana i Rafael assoleix el seu punt màxim quan, després d’una acalorada discussió, acaben deixant-se portar per la passió. Per tancar el capítol, el juliol confirma a Pilara que la família és a la ruïna, afegint un nou gir a aquesta complexa història.