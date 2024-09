El regal de Jimmy Giménez-Arnau a la filla que no va voler saber res d’ell

El dimarts 17 de setembre, Jimmy Giménez-Arnau, destacat periodista i escriptor, va morir en un ambient d’intimitat i proximitat, acompanyat únicament per la seua esposa, Sandra Salgado, i alguns amics propers. La seua partida va estar marcada per l’absència dels seus familiars directes, reflex d’una relació deteriorada amb els seus germans i la seua filla.

Al llarg de la seua carrera, Jimmy va participar en programes com Sálvame i Tómbola, convertint-se en una figura habitual en els mitjans de comunicació. Tanmateix, en els últims anys, es va mantenir allunyat dels focus, especialment després de la seua sortida de la televisió. El seu vincle amb la família va ser complicat, particularment amb els seus germans, amb qui va tenir disputes per l’herència familiar. També es va distanciar de la seua filla, Leticia, fruit del seu matrimoni amb Merry Martínez-Bordiú, neta del dictador Franco. Leticia, que es va traslladar als Estats Units amb la seua mare, va optar per tallar tot contacte amb ell en assolir la majoria d’edat. "Ella ha decidit no veure’m, i jo respecto això", va confessar el periodista en una emotiva entrevista amb Bertín Osborne.

Malgrat els intents de Giménez-Arnau per reconnectar amb la seua filla, la seua relació mai no es va restablir. Abans de morir, va expressar el seu desig que la seua herència es distribuís entre la seua esposa i filla, deixant així un gest de reconciliació al seu testament. Al llarg de la seua vida, el seu matrimoni amb Merry Martínez-Bordiú li va permetre entrar en cercles exclusius i obtenir ingressos significatius, encara que no es considerava un gran estalviador, segons va assenyalar el seu amic Kiko Hernández.

Jimmy Giménez i la seua dona

En la seua faceta com a escriptor, va explorar diferents gèneres literaris, des de la poesia fins novel·les i periodisme. Tanmateix, després de la seua mort, s’ha revelat que Jimmy no tenia propietats immobiliàries. Segons fonts properes, les seues úniques possessions eren tres empreses inactives, que no generaran grans beneficis per als seus hereus. Aquestes empreses, Gladkat SL, dedicada a serveis artístics; Librevision SL, enfocada en drets d’autor i explotació immobiliària; i Llibertat Visual 333 SL, especialitzada en espectacles, ja no eren operatives.

Segons han publicat diversos mitjans, la seua esposa i filla heretaran els fons disponibles en els seus comptes bancaris i un percentatge dels beneficis de les seues obres literàries, que oscil·la entre el 5% i el 18%, depenent dels acords amb les editorials.