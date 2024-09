La col·laboradora d’Espill Públic, Sofía Cristo, va protagonitzar un tens moment en directe després de la recent publicació de fotos inèdites de la seua mare, Bárbara Rey, al costat del rei Juan Carlos I. Les imatges van ser revelades per una coneguda revista neerlandesa, la qual cosa va desencadenar una intensa reacció per part de Sofia, que es va mostrar visiblement afectada i defensiva.

"La desgràcia més gran de la meua mare ha estat conèixer aquesta persona (Juan Carlos)", va declarar Sofia, acusant el monarca d’haver eclipsat la carrera de la seua mare. Segons la DJ, si Bárbara Rey no hagués tingut relació amb l’emèrit, "no s’hauria quedat sense feina ni estaria vetada en tants llocs", la qual cosa ha portat l’artista a un estat de frustració. "La meua mare ara està de nou al sofà, destrossada i sense projectes, perquè li han caigut molts per tot això", va expressar amb dolor.

Encara que Sofia va entrar al plató tranquil·la, les preguntes de Susanna Griso i Gema López sobre el suposat romanç de la seua mare amb el rei Juan Carlos I la van portar a un punt de faci fallida. En un moment, Crist va amenaçar d’abandonar el programa i no tornar mai, assegurant que se sentia atacada i acorralada per les seues companyes. "No em ve de gust continuar parlant del tema i no m’agrada el to", va afirmar amb evident molèstia, subratllant que el tema podria tenir conseqüències legals.

Sofía Cristo

Al llarg de l’entrevista, Sofia va defensar amb fermesa la seua mare, ressaltant que Bárbara Rey havia estat maltractada no només pel seu pare i el seu germà, sinó també per la societat. "Donaré suport sempre a la meua mare", va emfatitzar, rebutjant categòricament les acusacions de xantatge que s’han abocat sobre l’actriu.

Quan Griso va intentar indagar sobre si hi va haver extorsió o ús de diners públic, Sofia va explotar. "No us he de comentar tot això, ho faig perquè us tinc afecte i vull donar la cara", va expressar visiblement alterada, afegint que "aquests diners nosaltres no els hem rebut, qui s’haurà quedat amb ells?".

La tensió va continuar quan Sofia va confrontar Griso, acusant-la de burlar-se de la situació. "Esteu donant per fet coses greus. O som al mateix vaixell o em baix jo d’aquest vaixell", va declarar. Finalment, la DJ va expressar el seu esgotament emocional, assegurant que "reviure tota aquesta merda" no el fa feliç i afecta la seua carrera. També va llançar un dur missatge cap al seu germà, Ángel Cristo Jr., desitjant-li que "es podreixi a la presó".