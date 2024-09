'Paparazzi': el docusèrie de Santi Acosta que farà trontollar a la premsa rosa

Movistar Plus+ estrena el 29 de setembre 'Paparazzi', una sèrie documental que explora el món dels fotògrafs que han capturat moments clau de la vida pública espanyola. A través de 3 episodis, aquesta producció, en col·laboració amb Kometa Producciones Audiovisuales, ofereix una mirada inèdita al treball|feina dels paparazzis, narrat en primera persona pels protagonistes que han dedicat les seues carreres a obtenir exclusives de gran impacte mediàtic.

El docusèrie analitza el controvertit negoci de la fotografia de famosos, un sector que sovint voreja els límits legals. Compta amb els testimonis de fotògrafs reconeguts com a Antonio Montero i Mickey Leshay, que relaten les històries després de les imatges que van marcar un abans i un després en els mitjans de comunicació. Famosos com Ana Obregón, Marta Sánchez i Francisco Rivera també comparteixen les seues experiències, oferint la seua perspectiva sobre ser el focus d’aquestes càmeres intrusives. A més, experts del món del periodisme, com Jaime Peñafiel i Rosa Villacastín, proporcionen context sobre l’evolució del negoci de les exclusives i com ha canviat amb el temps.

Un dels punts clau de la sèrie és la transformació que ha viscut la professió amb l’arribada dels smartphones. Com explica el director del projecte, Santi Acosta, "el treball dels paparazzis ja no és el que era, ara qualsevol pot capturar una exclusiva". Acosta i Nuria López Escribano, ambdós directors de la sèrie, expliquen que decidir quines històries incloure va ser tot un repte a causa de la quantitat de material interessant.

Santi Acosta.Movistar+

El documental promet revelar secrets del passat i del present, amb entrevistes als paparazzis més importants d’Espanya i anàlisi de les portades més icòniques. Segons Acosta, "l’espectador descobrirà les persones que dediquen la seua vida a aconseguir aquestes imatges que tots volen veure".

Aquesta sèrie també aborda la relació entre famosos i fotògrafs, i com ambdós es necessiten mútuament en ocasions, malgrat que aquesta aquesta dinàmica pot arribar a ser tòxica. 'Paparazzi' no només reflecteix el passat del món de les exclusives, sinó també com ha evolucionat fins els nostres dies, oferint una visió completa d’un negoci que continua fascinant el públic.