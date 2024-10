Revelacions de Paul Burrell: Mohamed Al-Fayed va traspassar límits amb Lady Di

Paul Burrell, exmajordom de la morta princesa Diana, ha sacsejat novament el panorama mediàtic amb revelacions impactants sobre Mohamed Al-Fayed, pare de Dodi Al-Fayed, que va ser parella de Lady Di. Segons Burrell, Al-Fayed hauria traspassat línies inapropiades amb la princesa en múltiples ocasions durant la relació d’aquesta amb Dodi.

En una entrevista per a The Mirror, Burrell va recordar un episodi inquietant: mentre ell esperava a Diana al cotxe, la princesa va sortir d’una reunió amb Mohamed Al-Fayed visiblement pertorbada. Segons el relat de Burrell, Diana li va confiar que el magnat li havia dit: "Vull que et casis amb el meu fill, perquè en la tradició egípcia, el pare va primer."

Les insinuacions no van acabar allà. L’exmajordom també va revelar que Al-Fayed hauria suggerit una relació sexual amb la princesa, una cosa que Diana va rebutjar amb incredulitat i humor, comentant sarcàsticament: "T’imagines fer l’amor amb Yoda?". Aquest comentari reflecteix tant la sorpresa com el disgust de Diana davant de la proposta. A més, Burrell assegura que l’empresari va arribar a tocar la princesa sense el seu consentiment, un comportament que va provocar encara més incomoditat.

Mohamed Al Fayed

El nom de Mohamed Al-Fayed ha estat a l’ull de l’huracà en els últims mesos, després de diverses denúncies públiques de dones que l’acusen d’assetjament i abús sexual. En un documental de la BBC titulat "al-Fayed: Predator at Harrods", múltiples sobrevivents comparteixen els seus testimonis sobre els suposats abusos comesos pel magnat amb impunitat. Segons l’advocat de diverses víctimes, les accions d’Al-Fayed incloïen "alguns dels elements més pertorbadors" imaginables.

Després de la seua mort l’agost de 2023, més dones han començat a trencar el silenci sobre les seues experiències. A més, s’ha revelat que el comportament inapropiat d’Al-Fayed podria haver assolit la mateixa família reial britànica, a través de Diana, una cosa que sempre va despertar suspicàcies entre els Windsor.