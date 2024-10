La 2 recorda Sammy Basso, el jove més longeu amb progèria

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El programa de La 2 En Portada estrena avui a les 23.50 hores El increíble caso de Sammy, amb motiu de la mort aquest cap de setmana de Sammy Basso, el jove més longeu del món amb progèria. Basso tenia 28 anys però, a causa d’aquesta malaltia que provoca envelliment accelerat, n’aparentava 80. L’esperança de vida dels pacients que pateixen progèria no arriba als 15 anys i el seu exemple serveix d’inspiració per a molts altres malalts, entre ells, Alexandra Peraut, l’única nena amb progèria a Espanya. El format recordarà com es va convertir en un investigador i va estudiar Biologia Molecular per buscar la cura a la seua malaltia. Abans, a les 23.00 hores, es reemetrà El viaje, la medalla de la salud mental. El documental aborda la importància de la salut mental en l’esport a través de l’experiència personal d’alguns esportistes.