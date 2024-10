SEGRE i BBVA debaten les perspectives de futur

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Lleida Televisió emet aquest dissabte a partir de les 22 hores el debat íntegre organitzat el passat dimarts pel grup SEGRE i BBVA. La jornada va girar entorn del futur proper i va servir per explicar les bones perspectives d'inversió que hi ha per a la recta final d'any i principis del 2025 degut a l'allunyament del fantasma de la recessió a Europa i per la relaxació de la inflació.

Tot això es va debatre amb una taula rodona amb la participació de Daniel Gómez, director de Banca Privada de la Direcció Territorial a Catalunya de BBVA; Miguel Cardoso, economista en cap per Espanya a BBVA Research, i Roberto Hernanz, responsable de mercats de Banca Privada a Espanya. També va tenir lloc una ponència a càrrec de Juan Pedro Morenés, membre del departament de desenvolupament de negoci a Espanya d'Allianz Global Investors.