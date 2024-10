'La Ruta Morancos' arriba al Solsonès, aquesta nit a La 1

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Ruta Morancos a La 1 visita aquesta nit la comarca del Solsonès, a Lleida. Una etapa carregada d’emocions per a César i Jorge Cadaval, ja que aquest viatge els connecta amb les seues arrels perquè la seua mare era catalana. S’endinsen a la comarca del Solsonès, on la tradició es barreja amb la modernitat. Primer viatjaran a Lladurs i visitaran una masia transformada en un hotel japonès que fusiona cultures. A la capital, Solsona, descobriran una ciutat que ha sabut seguir les seues tradicions adaptant-les a l’actualitat. Allà coneixeran l’equip femení de futbol local i els trabucaires, persones armades amb trabucs que disparen enlaire en festivitats per marcar i celebrar esdeveniments importants. Són els més antics de Catalunya, amb més de 450 anys d’història. Els Morancos també descobriran oficis ancestrals i la gastronomia local.