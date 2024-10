Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

TV3 i 3Cat estrenen avui a les 22.05 h Dones contra vent i marea de Nits sense ficció. Un documental que explica la història de la primera tripulació femenina decidida a vèncer tots els obstacles per participar l’any 1989 a la Whitbread Round the World Race, l’actual Volvo Ocean Race, la regata de vela al voltant del món dominada pels homes. Aquest repte el va liderar Tracy Edwards, una jove anglesa que volia participar en la competició però sempre la rebutjaven. Edwards va aconseguir convèncer expertes navegants per formar la primera tripulació de dones. El treball explicarà com van aconseguir participar-hi amb el vaixell Maiden i reunir prou finançament per part del rei Hussein de Jordània. D’altra banda, també inclou enregistraments recuperats de l’època i entrevistes recents a algunes de les protagonistes.