Lleida TV presenta els candidats per a OPFEST 2024

Lleida Televisió ha començat el procés per seleccionar un representant per al concurs televisiu OPFEST 2024, en què participen totes les televisions locals de Catalunya. Ha presentat quatre candidats: Elena Martínez, Andreu Prats, Jordi Cabòs i Neus Fité. Els aspirants han interpretat la seva cançó en una gala enregistrada aquest dijous a la sala Cotton, conduïda per Josep Cambray i Judit Montoy, i que ha comptat amb la col·laboració de la guanyadora de la darrera edició d'Objectiu Paki, Paula Lozano, interpretant dues cançons pròpies.

El representant de Lleida serà escollit a través de la votació del públic amb una votació que es farà pública durant l'emissió de la gala a la web de Segre.com. L'artista amb més vots serà l'encarregat de representar Lleida al concurs OPFEST. El nom de les cançons dels quatre aspirants són: 'La promesa' (Andreu Prats), 'Unapologetic' (Neus Fité), 'Boys' (Elena Martínez) i 'Joana Raspall' (Jordi Cabòs).

OPFEST és un concurs de cançons originals en català entre els territoris de Catalunya, organitzat per La Xarxa i RTVCardedeu. S'hi han presentat solistes i grups musicals, a partir de 16 anys, amb una lletra i cançó original. Cada televisió participant en el projecte té la funció de celebrar un càsting entre els seus candidats per escollir-ne només un, el qual passarà a la següent fase de votació amb els altres representants de Catalunya. Un cop seleccionats, s'obrirà un procés de votació entre les televisions locals i el públic on només s'escolliran 14 grups o solistes, que seran els que formaran part d'una Gran Gala el proper 11 de gener al Teatre Auditori de Cardedeu, d'on sortirà la cançó de l'any.

La gala es podrà veure per Lleida Televisió el dissabte a les 22.30 hores, moment en què s'obriran les votacions, i se'n farà una reemissió el diumenge a les 9 hores.