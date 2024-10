Lleida Televisió presenta avui els candidats per a l''OPFEST 2024'

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Lleida Televisió ja ha començat el procés per seleccionar un representant per al concurs OPFEST 2024. Ha presentat quatre candidats: Elena Martínez, Andreu Prats, Jordi Cabòs i Neus Fité. Lleida TV emetrà avui a les 22.30 hores la gala en la qual els aspirants han interpretat les seues cançons a la sala Cotton, conduïda per Josep Cambray i Judit Montoy, i ha comptat amb la col·laboració de la guanyadora de l’anterior edició d’Objectiu Paki, Paula Lozano. El representant de Lleida s’escollirà a través del públic en una votació que es farà pública durant l’emissió a la pàgina web segre.com. Abans, a les 21.30 hores, emetrà Lleida Activa, sobre els aliments que es malgasten i les pèrdues econòmiques que implica. Per la seua part, Noèlia Burgos parlarà amb l’empresa Talkual de Bellpuig i les entitats del Banc d’Aliments i la Fundació Jericó.