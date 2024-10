'Salvados' exposa una generació marcada per l'heroïna

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El programa de La Sexta Salvados parlarà avui a les 21.30 h sobre la història d’una generació marcada per l’heroïna. Molts espanyols que avui s’atansen a l’edat de jubilar-se, en la seua adolescència i joventut van veure com una substància aleshores no gaire coneguda els destruïa de forma cruel. L’heroïna va ser romantitzada a finals dels setanta per aquells que sortien de festa per oblidar la tristesa de la dictadura. Alguns van morir per la ignorància respecte a una nova droga tan addictiva com letal i per la tardança de l’administració a entendre com combatre aquesta problemàtica. El presentador Gonzo parlarà amb protagonistes que van passar per aquella època i avui continuen sense poder comprendre com continuen vius. Són supervivents que van estar enganxats i van aconseguir superar l’addicció. Avui recordaran alguns dels moments més durs pels quals van passar.