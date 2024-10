El camí de Trump per tornar a la Casa Blanca, a '60 minuts'

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Canal 33 emet avui les 23.08 Florida, el laboratori de Trump a 60 minuts, un documental que explica el camí de Donald Trump per intentar tornar a ser president dels Estats Units preparant el seu programa de propostes ultraconservadores per guanyar les eleccions al novembre. A Florida ja es pot intuir què és el que vol fer Trump a tot el país, ja que l’estat s’ha convertit en el laboratori de la seua revolució autoritària: sense gairebé cap regulació ni impostos en la renda. A més, el governador de Florida, Ron DeSantis, s’ha alçat com un lluitador contra les elits, els gais i els progressistes i una de les seues lleis impedeix parlar de l’homosexualitat a les escoles. D’aquesta manera, reportatge explicarà com els republicans moderats donen suport a Trump malgrat tenir quatre judicis pendents i la seua implicació en l’assalt al Capitoli.