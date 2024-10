Lydia Lozano planeja revelar la identitat de la seua font en el cas Ylenia Carrisi

La desaparició de Ylenia Carrisi als anys 90 va sacsejar la televisió i va portar la història a programes com a Salsa Rosa, on Lydia Lozano va ser una de les defensores més fermes de la teoria que la filla d’Al Bano i Romina Power seguia amb vida.

El 19 de febrer de 2005, Lozano va oferir una "gran exclusiva", assegurant que Ylenia era viva i residia a Santo Domingo amb una família pròpia. Aquesta revelació va commocionar el públic, que feia onze anys que seguia la tragèdia de la desaparició. Lydia Lozano va afirmar tenir proves sòlides de la seua investigació, encara que mai no va revelar la identitat de la seua font, argumentant que després de 25 anys de carrera sabia identificar quan algú mentia.

Després de viatjar a la República Dominicana per aprofundir en la seua investigació, Lozano es va veure obligada a admetre el seu error en directe, entre llàgrimes, en no poder verificar la veracitat de la seua informació. Aquest gir va generar una gran controvèrsia i va afectar profundament la periodista.

Al Bano i Romina PowerViquipèdia

En una entrevista amb Vanitatis, Lozano va expressar el seu penediment per haver donat la notícia que Ylenia era viva, confessant que si pogués tornar enrere, no ho faria. “Em penedeixo totalment. Encara que diuen que s’aprèn dels errors, jo he tornat a equivocar-me perquè confio massa en la bondat de les persones", va dir, reconeixent que aquesta confiança continua sent la seua debilitat més gran.

Respecte a la font de la seua informació, Lozano va sorprendre en declarar que planeja revelar la seua identitat en el seu funeral. En un debat en Televisió Espanyola, va afirmar que té la intenció de deixar per escrit el nom de la persona que li va proporcionar les dades en el cas Ylenia, esperant que les generacions futures investiguin qui va ser i per què va decidir creure'l.