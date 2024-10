María Patiño i Belén Esteban insinuen canvis importants en el seu futur televisiu

María Patiño i Belén Esteban han generat gran expectativa després de la seua recent aparició en La Revuelta de David Broncano, on ambdós rostres de la televisió van reafirmar l’afecte del públic, la qual cosa va quedar clar amb la resposta entusiasta de l’audiència.

A partir d’aquest programa, han sorgit rumors sobre una possible col·laboració amb TVE, encara que, de moment, ambdues segueixen al capdavant de Ni que fóssim Shhh en Canal Quickie. Sense una confirmació oficial, les seues paraules han deixat la porta oberta a canvis importants en les seues trajectòries. Patiño, en una entrevista amb La Vanguardia, va esmentar: "És la primera vegada que sento que tinc el domini de la meua vida", un comentari que reflecteix un moment de control personal i professional, suggerint que la seua carrera podria estar entrant en una nova fase.

Per la seua part, Belén Esteban va reafirmar la seua passió per la televisió, destacant que el seu equip sap com fer entreteniment. "Sabem fer televisió. Sabem fer entreteniment", va comentar, mostrant la seua satisfacció pel treball en Canal Quickie, malgrat comptar amb menys recursos que a Mediaset. Ambdues, orgulloses del seu esforç i èxits actuals, semblen estar gaudint d’aquest nou capítol en la seua carrera.

Belén EstebanRTVE

Esteban, tanmateix, va deixar entreveure que s’acosten sorpreses: "Crec que hi haurà coses noves que no podem dir, però que posaran molt contenta la gent que ens estima". Aquesta insinuació ha estat suficient perquè les especulacions sobre una possible vinculació amb TVE s’intensifiquin. Valldeperas, el director del programa, també ha obert la possibilitat a noves col·laboracions, afirmant que estarien encantats de preparar alguna cosa per a la cadena pública si es donés l’oportunitat.

En una recent emissió en TÉ, Patiño i Esteban van avivar encara més els rumors sobre el seu futur en TVE. Mentre Patiño mantenia una postura neutral afirmant que la seua aposta segueix sent Ni que fóssim, Esteban va admetre: "Sí que s’han aixecat telèfons de TVE. No mentiré", la qual cosa reforça les expectatives d’un canvi en l’horitzó per a ambdues presentadores. Encara que no hi ha gens oficial, la possibilitat que Patiño i Esteban facin el salt a TVE ha despertat interès entre els seus seguidors, que esperen ansiosos per conèixer quin serà el següent pas en les seues carreres.