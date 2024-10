La docusèrie sobre 'L'estafador de l'amor', aquesta nit a TV3

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El programa d’investigació Nits sense ficció de TV3 emet aquesta nit (a les 22.05 h) els tres capítols de la sèrie documental L’estafador de l’amor, dirigida per la periodista Laura Rosel. Es tracta d’una producció de 3Cat en col·laboració amb Brutal Media que conta la història d’Albert Cavallé, l’home que va arribar a estafar milers d’euros a diverses dones després d’haver-les seduït a través de pàgines de cites. El relat es construeix a partir del testimoni exclusiu de les víctimes que han aconseguit portar Cavallé davant de la justícia, i mostra converses, imatges i notes de veu inèdites fins al moment. El seu testimoni permet recrear els patrons que utilitzava per relacionar-s’hi i estafar-les. A més, a través de les entrevistes amb experts de diferents àmbits com la psicologia, s’intenten identificar per què tantes víctimes cauen en la trampa.