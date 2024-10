Mor el pare de Bertín Osborne als 96 anys

Bertín Osborne passa un moment difícil després de la recent mort del seu pare, Enrique Ortiz López-Valdemoro, als 96 anys, a Madrid. Tot sembla indicar que, malgrat l’avançada edat, la mort del seu pare va ser inesperada.

Divendres passat, ja es percebia una cosa inusual. Bertín, que planejava passar el cap de setmana en el camp, es va mostrar seriós a l’estació de Santa Justa de Sevilla, on es disposava a prendre el AVE rumb a Madrid. Aquell mateix dia, a Sevilla, se celebrava una festa benèfica en el bar-restaurant La Coartada, un lloc que dirigeix Bertín. En aquest entorn, ja es va començar a escoltar rumors sobre la mort d’Enrique Ortiz.

Bertín i el seu pare, Enrique Ortiz.

La família es va acomiadar d’ell en un acte privat i discret, tal com va ser el seu estil de vida. De fet, la notícia del seu procés no es va fer pública fins tres dies després. El funeral i incineració es van dur a terme al tanatori de La Paz, a Madrid, i, fins el moment, no s’han revelat les causes de la seua mort.

Enrique Ortiz era comte de Donadío de Casasola, un títol nobiliari que ara correspon a Bertín com el seu hereu. Era viudo de María Teresa Osborne i Marenco, neta del comte d’Osborne, qui va morir fa 33 anys i provenia de la família fundadora de la cervesa Cruzcampo. La parella va tenir quatre fills: Bertín i les seues tres germanes: María Teresa, comtessa de les Navas, Marta i María de la Luz.

Bertín Osborne.

Al llarg dels anys, la relació entre Bertín i el seu pare va travessar alts i baixos. En els últims temps, la relació es va normalitzar i el cantant viatjava freqüentment a Madrid per visitar-lo, sempre parlant d’ell amb amor i respecte. Aquesta pèrdua se suma al recent dolor que va experimentar Bertín per la mort d’Ignacio Arizón, un dels seus amics més propers.