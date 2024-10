La cocaïna rosa, la droga preferida per 'Diddy' Combs en les seves festes

La recent mort de Liam Payne, exintegrant d’One Direction, va sorprendre els seus seguidors a tot el món, i els resultats preliminars de l’autòpsia indiquen que en el seu organisme hi havia rastres de cocaïna rosa, una droga psicoactiva l’ús de la qual s’ha estès en ambients de celebritats i festes exclusives. Aquesta troballa ha generat controvèrsia i ha posat el focus en el creixent consum d’aquesta perillosa substància.

La cocaïna rosa, també coneguda com a "tucibi", és una barreja de diverses substàncies químiques amb efectes al·lucinògens i estimulants. S’ha tornat comú en esdeveniments nocturns d’alt nivell, primer a Amèrica Llatina i ara als Estats Units i Europa. Els seus efectes inclouen al·lucinacions, taquicàrdies i en alguns casos, sobredosis fatals. La seua creixent popularitat al món de les celebritats ha portat a advertències sobre els seus riscos, especialment després d’incidents recents.

L’autòpsia de Payne no és l’únic cas que vincula aquesta droga amb famosos. Lamar Odom, exjugador de l’NBA, va confessar haver utilitzat totes les substàncies trobades al cos del cantant. Lamar, conegut també per la seua relació amb Khloé Kardashian i per la seua sobredosi en un prostíbul el 2015, va declarar estar sobri des d’aleshores, encara que no va dubtar a comentar l’ocorregut amb Payne: “Aquestes drogues poden provocar al·lucinacions, i si ell estava en aquest estat, qualsevol sap el que va poder passar. Quan utilitzava cocaïna rosa, vaig arribar a escoltar veus al meu cap, i això va poder passar-li a ell”.

Festa de Sean 'Diddy' Combs

Aquest tipus de drogues també ha estat esmentada en una denúncia recent contra el productor i raper Sean Diddy Combs, qui enfronta acusacions d’abús sexual, possessió d’armes i tràfic de persones. El productor Rodney Lil Rod Jones, un dels seus denunciants, assegura que Combs obligava els seus empleats a carregar bosses amb drogues, incloent cocaïna rosa, per tenir accés ràpid a elles en qualsevol moment. Segons Jones, aquesta situació es donava tant en reunions privades com en esdeveniments socials.

Diddy va negar totes les acusacions; tanmateix, durant la seua detenció a Nova York el setembre passat, els agents van trobar a la seua habitació restes de pols rosa, segons va indicar un informe judicial. La cocaïna rosa, amb la seua aparença inofensiva, continua generant alarmes pels seus efectes perillosos i l’impacte que té en la vida dels qui la consumin, especialment dins d’un sector que exerceix influència sobre el públic més jove.