Aquesta nit Telecinco celebra l’aniversari de Julia Roberts amb una comèdia romàntica

Dilluns una altra vegada i el cos ho sent. Tornen els despertars d’hora, que s’avenen amb una hora extra de descans després del canvi d’hora. Tanmateix, el sol s’acomiada a les sis de la tarda i el fred comença a notar-se. Tot i així, podem suportar aquests mesos des del nostre sofà, acompanyades amb una manteta i gaudint d’una bona pel·lícula.

Telecinco sap quant estimem el bon cine i, aquesta nit a les 22:50, celebrarà el 57 aniversari de l’actriu Julia Roberts amb l’emissió de la seua última comèdia romàntica. En aquesta ocasió, comparteix pantalla amb l’icònic galant de Hollywood, George Clooney.

Tiquet to paradise

Tiquet to Paradise (títol original) és la comèdia romàntica que protagonitzen Julia Roberts i George Clooney, estrenada el 2022. Dirigida per Ol Parker, conegut pel seu treball a Mamma Mia! Here We Go Again, aquesta pel·lícula promet rialles i moments entranyables.

La trama segueix a una parella divorciada que viatja a Bali amb un objectiu: convèncer la seua filla, Lily (Kaitlyn Dever), que no s’ha de casar. Ella s’ha enamorat d’un jove libanès i té la intenció de fer el gran pas sense gairebé conèixer-lo. A mesura que els seus pares intenten frustrar el casament, ressorgeixen vells sentiments entre ells, aportant un toc de comèdia i romanç a la història.

Tiquet to Paradise aborda temes universals com l’amor, la reconciliació i el valor de la família. A més, ofereix una crítica sobre les decisions que prenem al llarg de la vida i la importància de la comunicació en les relacions. La pel·lícula també explora com les experiències del passat poden influir en el present, un tema rellevant per a qualsevol espectador.

Fotograma de Tiquet to Paradise.

Amb una gran acollida a les sales de cine, la pel·lícula va recaptar més de 170 milions de dòlars. Julia Roberts va comentar sobre la seua experiència treballant amb Clooney: "És divertit treballar amb amics", referint-se a la química que han compartit en cinc projectes al llarg dels últims 20 anys.

No et perdis aquesta divertida comèdia romàntica que segurament farà que el teu dilluns sigui més suportable.