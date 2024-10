El crim de Lucía Garrido

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El programa de Cuatro Código 10 analitza avui a les 22.50 hores l’assassinat de Lucía Garrido a Màlaga el 2008. Un cas que oculta una història de tràfic d’animals, drogues i corrupció policial. Els presentadors Nacho Abad i David Alemán també examinen què hi ha darrere dels successos més impactants de l’actualitat.

Canal 33 reemet avui a les 20.10 hores el documental Generació D. És un reportatge dirigit per Francesc Escribano que segueix la vida d’un grup de persones nascudes a finals del franquisme, la primera generació que va créixer en democràcia. Al llarg de 30 anys, el programa ensenya com han evolucionat, com complien els seus somnis i com s’enfrontaven als problemes de la vida i també reflexionen sobre les oportunitats i les facilitats que han tingut durant tot aquest temps.