Kerem Bürsin triomfa a Prime Video amb La Cueva Azul, la nova pel·lícula de l’actor turc que ha conquerit la plataforma. Des de la seua estrena el 18 d’octubre, Bürsin ha assolit una fita impressionant, desbancant-ne altres de reconeguts actors turcs com Engin Akyürek i Can Yaman i posicionant-se com l’intèrpret més vist a Prime Video.

La cova blava s’ha consolidat ràpidament com el títol turc més popular al catàleg de Prime Video, superant produccions de renom com Fatmagül i Erkençi Kus. Actualment, aquest thriller romàntic figura al top 10 de Prime Video a vuitanta països i ocupa el tercer lloc entre les pel·lícules més vistes a nivell mundial. Tanto Kerem Bürsin com el seu coprotagonista, Devrim Ozkan, celebren l’èxit aclaparador d’una cinta que ha capturat l’interès global.

La història de La cova blava segueix Cem, un soldat amb un fosc passat, interpretat per Bürsin, i Alara, una arqueòloga destacada encarnada per Devrim Ozkan. Al seu camí, ambdós enfronten desafiaments i secrets que no només posaran a prova la seua relació, sinó que també submergiran l’espectador en una història carregada d’aventures, acció i una gran dosi de romanç. Aquesta trama ha tocat el cor de molts i promet continuar guanyant seguidors pel seu equilibri entre tensió i emoció.

A més, La cova blava no només brilla pel seu elenc, sinó també per la col·laboració de Bürsin en el guió al costat del seu amic Osman Kaya. La direcció està a càrrec d’Altan Dönmez, qui també va dirigir l’exitosa sèrie Love is in the air. Aquest equip, unit al talent de Devrim Özkan, que ha destacat en sèries com Vuslat i Ram, augura que La cova blava seguirà acumulant èxits a la plataforma.

Amb el seu èxit global, La cova blava i el seu elenc han demostrat que les històries turques capturen cada vegada més el públic internacional. Primi Video segueix consolidant el seu catàleg de produccions turques, i Kerem Bürsin s’ha convertit en el nou rostre favorit de milions de subscriptors.