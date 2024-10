Demet Özdemir conquereix Netflix amb 'Tàctiques d’amor'

Halloween s’aproxima, i amb ell arriba la temporada de terror i entreteniment per als amants d’aquesta data i per als qui busquen una cosa diferent. En aquestes setmanes, les plataformes de streaming com Netflix, Amazon i Disney+ aprofiten per llançar títols ideals que omplen d’emoció les llars. En aquesta ocasió, una de les pel·lícules més destacades a Netflix té com a protagonista a Demet Özdemir, que està generant sensació a tot el món, i en especial, a l’Argentina.

La pel·lícula que arrasa en popularitat és Tàctiques d’amor (part 1 i 2). Aquesta producció, disponible en Netflix des de fa temps, explica una història d’amor que captiva i atrapa els espectadors, mantenint-los en suspens durant tota la trama.

Demet Özdemir dona vida a Asli, una dona jove i somniadora que busca l’home ideal per compartir la seua vida. En contraposició, Şükrü Özyıldız interpreta a Kerem, un coach de parelles amb fama i èxit, encara que completament escèptic sobre l’amor. Kerem és expert a ensenyar als homes tàctiques per conquerir sense compromisos. Tanmateix, l’arribada d’Asli a la seua vida el sacsejarà, i junts protagonitzen una aventura plena d’emocions.

Demet Özdemir

La primera trobada entre Asli i Kerem és en un dels cursos d’aquest últim. Asli decideix desafiar-lo i demostrar-li el que és l’amor veritable, llançant una sèrie de desafiaments que desafien les creences d’ambdós. En el desenvolupament de la història, ambdós personatges emprenen un viatge on l’amor i la realitat s’entremesclen, posant a prova els seus valors i expectatives quant a les relacions.

La segona part del film presenta un altre gir: Asli i Kerem tornen a trobar-se en una festa, on s’elegeixen com l’objectiu d’una aposta especial: conquerir l’altre en temps rècord. Tanmateix, el moment decisiu succeeix a la màgica Capadòcia turca. Durant aquest viatge, envoltats dels seus famosos globus aerostàtics, Asli i Kerem s’enfrontaran als seus propis sentiments i estratègies, demostrant si realment poden superar les seues diferències i descobrir el que significa estimar de veritat.