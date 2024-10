Georgina Rodríguez ensenya a fer truita de patates amb ulleres de sol Chanel

Georgina Rodríguez ha sorprès els seus seguidors compartint un divertit moment culinari. L’influencera, que compta amb 64 milions de seguidors, ha decidit mostrar els seus dots a la cuina mentre prepara una truita de patates amb el seu toc personal. Amb un somriure, Georgina es declara part del "team ceba", deixant clar que aquest ingredient no pot faltar a la seua recepta.

En el vídeo, l’influencera presenta els ingredients: ous, patates, ceba, oli d’oliva verge extra i sal. A tall de broma, suggereix un truc per evitar les llàgrimes en tallar ceba: posar-se ulleres de sol. Encara que recomana aquest mètode, Georgina no especifica si és necessari utilitzar un parell de Chanel, les mateixes que sol lluir, o si qualsevol altre tipus d’ulleres funcionaria.

Però la situació fa un gir inesperat quan, malgrat seguir el seu propi consell, les ulleres no aconsegueixen evitar les llàgrimes. Entre rialles, comenta divertida: "Ni unes ulleres de Chanel no poden amb la ceba!" deixant veure el seu costat més proper i natural, una cosa que els seus fans valoren molt. Aquest simpàtic moment reforça la imatge autèntica de la model i empresària, que no dubta a compartir les seues experiències més quotidianes.

Georgina Rodríguez, a més de la seua faceta com a influencer, ha aconseguit convertir-se en un referent per a moltes dones, mostrant la seua vida familiar i la seua passió per la cuina. Com una de les figures més populars d’Espanya, s’estima que pot guanyar fins 60.000 euros per publicació, la qual cosa la posiciona com la més cotitzada en xarxes socials. Amb el seu carisma, continua conquerint milions, i la seua recepta de truita de patates és només una mostra més de com aconsegueix connectar amb la seua audiència.