Natalie Portman orgullosa d’Aitana Bonmatí: "Ets una heroïna per a totes nosaltres"

El Teatre del Châtelet de París es va convertir en l’escenari d’una nit especial per al futbol espanyol. La cerimònia de la Pilota d’Or 2024 va brindar un moment històric en veure dos jugadors del mateix país rebre el trofeu alhora. Rodri Hernández, centrecampista del Manchester City, i Aitana Bonmatí, davantera del Fútbol Club Barcelona, van ser els guardonats.

Aquest reconeixement és significatiu per a Aitana, que ja s’havia alçat amb el premi en el 2023 després del Mundial Femení. En aquesta ocasió, va ser la segona vegada que va rebre la Pilota d’Or, succeint la seua companya Alèxia Putellas, que el va guanyar el 2021 i el 2022.

Natalie Portman entrega la Pilota d’Or a Aitana Bonmatí.

L’entrega del premi va ser un moment emocionant. Natalie Portman, mestra de cerimònies, va felicitar Aitana amb entusiasme: "Enhorabona per guanyar per segona vegada, els teus èxits són extraordinaris, ets una heroïna per a totes nosaltres". Portman també va instar el públic a donar suport al futbol femení, suggerint que comprin entrades, ho vegin en televisió i vagin als estadis.

Aitana va brillar en la cerimònia, lluint un vestit blanc amb una obertura frontal i escot infinit. En rebre el seu trofeu, va expressar la seua gratitud: "Això no s’aconsegueix sola. Soc molt afortunada d’estar envoltada de grans jugadores que em fan cada dia ser millor. Gràcies al staff ja els treballadors del club. També al Barça, al president Joan Laporta. i la junta directiva no m’oblidaré dels culers".

És la primera vegada que dos esportistes espanyols guanyen simultàniament la Pilota d’Or en les categories masculina i femenina.

La celebració no va acabar allà. Lamini Yamal, estrella de l’Eurocopa, va rebre el Trofeu Kopa, sent nomenat el Millor Jugador del Món menor de 21 anys. A més, Jenni Hermoso es va emportar a casa el Trofeu Sòcrates, un reconeixement als valors en l’esport. En rebre aquest guardó, Hermoso va compartir la seua emoció: "Significa molt per a mi, perquè em fa ser més conscient de les responsabilitats de les esportistes, tant dins com fora del camp. La igualtat no sempre és un fet i per això treballem perquè n’hi hagi en el futbol femení i en la societat".

Jenni Hermoso va defensar en el seu discurs la igualtat en el futbol.

Bonic també va dedicar el seu premi a les seues companyes, ressaltant l’esforç col·lectiu en el futbol femení i la importància d’inspirar a les noves generacions. "Avui m’he despertat amb les paraules que em va dir una nena que volia ser com jo. Aquesta nena es mereix que el futbol sigui lliure, sense violència de gènere. Com a futbolistes, estem en una posició única. Us demano que no deixeu d’inspirar dins i fora del camp Ese és el somni que aquesta nena i tots es mereixen no deixaré de lluitar i alçar la veu.