La vida de Carles Sabater fora dels escenaris, a 'Sense ficció'

TV3 i la plataforma 3Cat estrenen avui les 22.05 hores Carles Sabater, no espereu res de mi. Després de 25 anys de la mort del cantant i actor Carles Sabater, el documental dona a conèixer la vida que portava l’artista fora dels escenaris i mostra la realitat que vivia l’estrella del rock dels anys 90, com va viure l’inici del seu èxit professional, com va afectar-lo la fama i com va condicionar-lo per a les seues relacions personals. Un retrat carismàtic, seductor i divertit, però també romàntic, nostàlgic i preocupat del líder del grup Sau. Aquest reportatge també abordarà de la seua mort el 12 de febrer del 1999, amb només 36 anys, i comptarà amb el testimoni de les persones que formaven part del seu cercle més íntim com Pep Sala i Joan Capdevila, integrants de Sau. A més, inclou material d’arxiu inèdit de la seua càmera professional.