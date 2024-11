'30 minuts' analitza les conseqüències de la dana a València

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

30 minuts de TV3 estrena aquesta nit un especial per les inundacions que ha provocat la dana a València deixant més de dos-centes víctimes, una xifra que augmenta així que van passant les hores, i amb un nom incert de desapareguts, ja que encara no hi ha xifres oficials. El documental La DANA més mortal mostra des de la zona totes les conseqüències que ha deixat i dona veu als testimonis de la catàstrofe més mortal en els últims 100 anys al País Valencià. Dos equips del format porten des de dimecres a València per cobrir des de primera línia els efectes de la catàstrofe. Un dels equips es troba a Paiporta, la zona zero del desastre, entrevistant algunes de les persones afectades, i l’altre serà on es va desencadenar el desbordament del riu Magre, que ha causat la major part d’inundacions i devastació.