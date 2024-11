La infància perduda i la pobresa a Veneçuela, a '60 minuts'

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

60 minuts de Canal 33 estrena aquesta nit Veneçuela, infàncies perdudes. Es tracta d’un documental que explica com viuen al barri Santa Rosa de Agua, Maracaibo, a Veneçuela, una zona on la violència, la prostitució i la mendicitat són sortides per sobreviure i alguns també decideixen emigrar deixant els seus fills desemparats. No hi ha dades oficials, però segons un estudi del 2023 de la Universidad Católica Andrés Bello el 52% dels veneçolans viuen en condicions de pobresa amb ingressos molt baixos, carències en serveis bàsics, dificultat per omplir la cistella de la compra i el sistema sanitari està en fallida. La falta d’expectatives de futur porta les persones a prendre decisions extremes. El reportatge compta amb testimonis reals de mares que han passat per moments molt complicats o que han hagut de deixar el país.