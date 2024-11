Televisions de tot el món es fan eco dels insults i el fang llançat als reis

La recent visita dels Reis a la zona afectada per la DANA a València ha captat l’atenció mediàtica a tot el món. The Times destaca a la seua portada una imatge impactant de la senyora Letizia amb el rostre cobert de fang mentre escolta els reclams d’una dona que ha perdut la seua llar per les inundacions. Al seu costat, el senyor Felipe intenta consolar un jove, al mig d’un ambient tens i carregat de frustració. A l’article s’esmenten els crits d’"assassins" que es van escoltar al lloc, i com els guardaespatlles del Rei van haver de redoblar esforços per protegir-lo davant d’una multitud enardida.

Carlos Luján - Europa Press

Altres mitjans internacionals, com The Daily Telegraph i The Guardian, també han seguit de prop la visita dels Reis a Paiporta, la ciutat més afectada per la DANA. Ambdues publicacions mostren imatges dels Reis a la zona devastada, i The Guardian informa sobre el llançament de fang i insults contra el monarca i el president del Govern, el que reflecteix la profunda frustració dels veïns que lluiten per recuperar la normalitat després del desastre natural.

Als Estats Units, el New York Times ha abordat el tema des d’una perspectiva més àmplia, destacant com aquesta tragèdia ha generat un fort debat polític entorn dels efectes del canvi climàtic. El diari nord-americà detalla que diumenge al matí, el Rei caminava entre una multitud a Paiporta, una ciutat que va patir pèrdues humanes i materials devastadores, i on els manifestants enfurismats van llançar fang i van cridar "assassins".

Mitjans de tot el món es fan eco de la tensa visita del rei a Paiporta

A nivell televisiu, tant la BBC com Al Jazeera van ser de les primeres cadenes en cobrir la tensa rebuda als Reis. En la BBC, la periodista Mimi Swaby va relatar com a València “la gent està realment enfadada per la falta d’una resposta efectiva del Govern”, la qual cosa ha derivat en una confrontació directa amb la figura del Rei. La cadena també va mostrar en els seus titulars: “El rei Felip VI, rebut per una manifestació violenta.”

La protesta a Paiporta va ser més enllà del descontentament verbal. Durant la visita, també el president del Govern, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, van enfrontar esbroncades, i tant els Reis com les autoritats van haver de comptar amb un fort dispositiu de seguretat per protegir-se. A més, fonts informen sobre la presència de grups d’extrema dreta infiltrats en la protesta, els quals haurien impulsat el clima de tensió per llançar atacs directes contra els Reis.

Per la seua part, CNN va titular: "Multituds enfurismades esbronquen i llancen ous al Rei en la seua visita a València després de les inundacions", subratllant que el cap d’Estat va enfrontar càntics d’"assassins" durant el seu recorregut. Segons el mitjà, els veïns acusen les autoritats de no respondre adequadament davant d’una tragèdia que va deixar sense recursos bàsics milers de persones.

La corresponsal d’Al Jazeera, Sonia Gallego, va comentar des del lloc que no va ser una sorpresa trobar tanta indignació. “Quan arribem dijous i parlem amb la gent, ens van transmetre desesperació”, va afegir. La periodista va esmentar que els habitants de Paiporta se senten oblidats, i que molts segueixen sense electricitat, aigua potable ni aliments suficients.