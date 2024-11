Paz Padilla i el xef José Andrés reparteixen menjar calent en València

La tragèdia causada per la tempesta DANA a València, que ha deixat un saldo de 217 morts i gairebé 2.000 desapareguts, ha mobilitzat milers de voluntaris que han arribat a les zones més afectades. Entre ells, figuren diverses personalitats que han decidit posposar els seus compromisos per brindar suport directe a les comunitats colpejades. L’actor Miguel Ángel Silvestre va ser vist a Algemesí acompanyat de la seua parella Rebeca Toribio, mentre que la cantant Rozalén, originària de Letur, també es va unir als esforços de neteja i suport a familiars i amics.

Una de les figures més destacades d’aquest cap de setmana va ser Paz Padilla, que, malgrat la seua recent pèrdua familiar, s’ha afegit al treball de l’ONG World Central Kitchen. Aquesta organització, dirigida pel xef José Andrés, es troba a la zona repartint menjars calents als afectats, tal com ho va fer anteriorment en situacions similars en La Palma i Ucraïna. Pau es va unir a l’equip de voluntaris vestida amb la samarreta de l’ONG, guants i màscara, i ràpidament va començar a repartir les racions. Els veïns, sorpresos per la seua presència, no van dubtar a mostrar la seua gratitud, alguns abraçant-la i agraint-li el seu gest.

En una entrevista proporcionada per El Mundo, Paz Padilla va compartir que va arribar diumenge i que es quedaria el temps que fos necessari: "Fins que el necessitin i fins que pugui, clar," va expressar, mentre els joves locals la felicitaven per la seua solidaritat.

Paz Padilla

Segons el xef José Andrés, que també és a la zona, fins la data World Central Kitchen ha entregat més de 55,000 menjars i sandvitxos en 25 municipis, amb l’ajuda de més de 20 restaurants. A través de les seues xarxes, José Andrés va indicar que, si bé el menjar ja està disponible, persisteixen altres necessitats, com la neteja del fang acumulat, el subministrament de pales i botes d’aigua. També va destacar la importància de donacions directes als afectats, ja que moltes persones no busquen caritat, sinó dignitat.