Can Yaman denuncia l’explotació laboral al sector audiovisual turc

El conegut actor turc Can Yaman, estrella d’El Turco, ha decidit aixecar la veu sobre les dures condicions laborals al sector audiovisual de Turquia. En una entrevista recent, Yaman va descriure el gran desgast físic i emocional que pateix en enfrontar-se a llargues jornades de més de 12 hores diàries, sense prou descansos. Aquest problema, segons l’actor, no només afecta els qui són davant les càmeres, sinó també a tècnics i personal de producció.

La falta de regulació i el temor de represàlies ha fet que aquestes pràctiques abusives es converteixin en una cosa habitual en el sector. Però Yaman, decidit a fer visible el problema, ha volgut alertar sobre l’impacte d’aquestes condicions en la salut dels treballadors. La seua denúncia ha ressonat en xarxes socials, on ha rebut el suport dels seus seguidors i d’altres usuaris, que ara exigeixen que la indústria audiovisual a Turquia actuï per millorar aquestes condicions.

En el South International Series Festival de Cadis, on Yaman va rebre un premi, l’actor va aprofitar per assenyalar les grans diferències en les condicions laborals entre Turquia i Europa. Mentre a Europa hi ha normatives que regulen les hores de treball, a Turquia els empleats de la indústria poden tenir jornades de fins 18 hores consecutives. “La competència a Turquia és ferotge, i això impulsa a les productores a treballar al límit”, va comentar. Segons l’actor, si una sèrie no triomfa en pocs episodis, es cancel·la, la qual cosa augmenta la pressió en tots els involucrats.

Can Yaman

Yaman també va emfatitzar que Turquia encara no disposa dels drets laborals que protegeixen els treballadors a Europa, on les hores de feina diàries no superen les 10. Aquesta denúncia arriba en un moment crític, en el qual es debat cada vegada més sobre la necessitat de millorar les condicions dels treballadors de l’entreteniment a Turquia.

Mentrestant, Yaman es prepara per a l’estrena de la seua sèrie El Turco, programada per al febrer de 2025. A continuació, llançarà Sandokan, la data del qual encara no s’ha confirmat. Ambdós projectes mantenen expectants els seus seguidors, i Yaman ha assegurat que continuarà advocant per condicions laborals justes per a tots els professionals de la indústria, a fi de millorar la seua qualitat de vida i el seu benestar.