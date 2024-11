No et perdis aquesta sèrie de Can Yaman a Netflix mentre esperes l’estrena de 'El Turc'

Can Yaman es prepara per al seu retorn a la televisió amb El Turco, una producció èpica que s’estrenarà el febrer de 2025. Aquesta sèrie promet captar l’atenció d’audiències a tot el món. El compte regressiu ja ha començat, però encara queda temps per veure l’actor turc interpretar Balaban Hasan. Mentre esperem aquest llançament, et convidem a disfrutar d’una sèrie de Can Yaman que ja està triomfant a Netflix i que farà que l’espera sigui més amena.

Encara que Yaman ha participat en produccions exitoses com Erkenci Kuş i Dolunay, aquesta vegada et proposem una cosa diferent. Parlem de Viola Come Il Mare, una sèrie de drama i crim que ha estat fonamental en el seu ascens a la fama a Europa. Aquest thriller policial compta amb dos temporades disponibles a Netflix i ha estat renovat per a una tercera, consolidant així la seua popularitat al mercat europeu.

Fotograma de Viola menja il mare.

La trama de Viola Come Il Mare se centra en Viola Vitale, qui torna a la seua ciutat natal, Palerm, després d’una exitosa carrera en la moda a París. El seu objectiu és trobar el pare que mai no va conèixer. A Palerm, Viola treballa com a reportera a la secció de crims d’un lloc web i col·labora amb Francesco Demir, un inspector de policia interpretat per Can Yaman.

Demir és un investigador talentós, però té una visió ombrívola de la humanitat. Junts, Viola i Francesco s’enfronten a complexos casos d’homicidi: ella com a periodista i ell com a inspector. La primera temporada va deixar els seguidors en suspens, i el final de la segona ha generat un gran enrenou, especialment per una escena impactant que ha augmentat les expectatives per a la pròxima entrega. La confirmació d’una tercera temporada ha estat una excel·lent notícia per als fans de la sèrie.

Viola menja il mare.

L’impacte de Can Yaman a la televisió italiana és notable. Després d’anunciar-se la renovació de Viola Come Il Mare, Pier Silvio Berlusconi, director de Mediaset, va subratllar l’èxit d’aquesta producció. Segons Berlusconi, sèries com aquesta han estat crucials perquè Mediaset escurci la bretxa amb el seu principal competidor, RAI 1. A més de la seua emissió en obert, la sèrie s’ha consolidat com un dels continguts més vistos a Mediaset Infinity, convertint-se en un pilar fonamental de la programació de la plataforma.