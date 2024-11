'Assalt al banc central’: el thriller sobre l’atracament més important de la democràcia espanyola

Assalt al Banc Central és una minisèrie impressionant que no només atrapa, sinó que també fa reflexionar sobre el sistema polític de l’Espanya dels 80. Amb una durada de cinc episodis, la sèrie protagonitzada per Miguel Herrán com José Juan Martínez Gómez, ens transporta a un fet real que va desafiar la democràcia espanyola. A través d’un thriller polític dirigit per Daniel Calparsoro, es reconstrueix l’atracament més important en la història recent d’Espanya.

El 1981, Espanya encara intentava superar l’intent de cop d’Estat liderat pel tinent coronel Antonio Tejero. Enmig d’aquest clima d’inestabilitat, un atracament armat al Banc Central a Barcelona va desbordar encara més els límits del possible, deixant més de 200 ostatges. Els delinqüents, a més, van exigir l’alliberament dels implicats en el cop, la qual cosa va deixar al govern espanyol en una situació crítica. Assalt al Banc Central recrea aquest esdeveniment real amb una barreja de suspens i rigor històric, mostrant-nos com va afectar la fràgil democràcia espanyola.

La sèrie introdueix Maider Garmendia, una periodista audaç interpretada per María Pedraza, que s’atreveix a desafiar les normes per seguir la notícia més important del moment. Mentrestant, el personatge de Bernardo “Berni”, interpretat per Hovik Keuchkerian, és un fotògraf marcat per la pèrdua personal, que es converteix en el company de Maider en aquesta apassionant investigació.

Ambdós personatges representen els periodistes que van cobrir l’atracament, que es va estendre per 37 hores i va acabar amb la mort d’un dels delinqüents. Encara que les seues històries no estan basades en fets reals, aporten l’emoció i el drama necessaris per aprofundir en els matisos dels protagonistes i l’atmosfera tensa de l’època.

Assalt al banc central

Entre els actors destaca Juan José Ballesta, que dona vida a José María, un membre clau del grup d’atracadors. Conegut pels seus papers en pel·lícules com El Bola, la seua actuació destaca per la seua capacitat per representar un home atrapat entre la lleialtat i el desig d’una vida millor. A més, Paula Muñoz interpreta Cristina, l’amor de José, la vida del qual també estarà en perill a causa de les seues decisions.

A través d’una trama d’intensa confrontació entre els atracadors i el govern, la sèrie explora temes de moralitat i les contradiccions humanes dels seus personatges. En lloc de simplificar els assaltants com brivalls i els polítics com herois, la sèrie mostra les complexitats d’ambdues parts. Aquesta ambigüitat, juntament amb escenes de gran tensió, aconsegueix captar l’espectador i fer-lo qüestionar les decisions de tots els implicats.

Quant a l’actuació, Miguel Herrán sobresurt com José, el líder dels atracadors, mostrant la humanitat i desesperació d’un home disposat a tot per la seua família. La sèrie, encara que sense escenes de violència extrema ni sex*, manté l’espectador enganxat a la pantalla gràcies al seu intens realisme i un guió carregat de suspens.

En definitiva, Assalt al Banc Central no només és una història apassionant, sinó també una crítica al sistema polític d’una Espanya que intentava deixar enrere el seu passat autoritari. Netflix encerta en portar una ficció de qualitat, carregada d’emocions i reflexions sobre un sistema que, per desgràcia, continua tenint repercussions avui dia.