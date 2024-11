Belén Esteban nomena hereva universal a la seua filla i es planteja un canvi de feina

Belén Esteban podria estar a punt de viure un dels canvis més grans en la seua carrera televisiva. La popular "princesa del poble" es troba a prop de deixar la televisió privada per debutar a Mañaneros, un programa de la cadena pública, marcant així una nova etapa en la seua vida professional. Amb més de vint anys en pantalla, el seu estil autèntic encaixaria perfectament en un espai com aquest.

Aquest pas seria decisiu per a Betlem, especialment perquè TVE la va vetar en el passat. Tanmateix, amb José Pablo López ara al capdavant, la cadena sembla obrir-li les seues portes de nou. La trajectòria d’Esteban va començar en Antena 3, on les seues intervencions espontànies van conquerir l’audiència. Després, Telecinco la va convertir en un dels seus rostres més estimats, destacant-se en programes com Sálvame. Ara, la seua incursió en TVE representa una oportunitat de reinvenció per a la madrilenya, que ja va tenir un breu contacte amb la cadena en el passat, encara que sense èxit.

A Mañaneros, Betlem enfrontarà un nou format, centrament en l’actualitat i temes d’interès social, una cosa molt diferent del viscut en Telecinco. A més, s’especula que podria aparèixer en altres programes de TVE, ampliant la seua participació en la cadena pública. Actualment, Belén Esteban combina el seu treball com a col·laboradora en Ni que fóssim shhh amb els seus projectes empresarials, com la seua exitosa línia de gaspatxos. La seua meta és poder compaginar ambdues feines, una tasca que en el seu moment també va assumir la seua companya Lydia Lozano.

Belén Esteban

Durant el seu temps en Telecinco, Betlem sempre va ser clau per captar l’atenció del públic, competint fins i tot amb altres programes d’èxit en horari similar. Tot el que deia Esteban generava interès, i avui això continua sent així.

En aquesta ocasió, la seua filla Andrea Janeiro ha estat qui la va motivar a fer el salt a TVE. Andrea, el seu suport més important, sempre ha encoratjat la seua mare a complir els seus somnis i, segons fonts properes, ara l’ha animat a explorar aquesta nova etapa en televisió, creient que en un entorn com el de TVE, Betlem podrà mostrar una faceta més madura. Andrea, que sempre ha evitat el món de l’espectacle, s’ha convertit en el pilar fonamental en la vida de la seua mare, guiant-la amb els seus consells i suport incondicional.

Belén Esteban

Belén Esteban també ha revelat en Ni que fóssim shhh qui serà la persona que hereti el seu patrimoni quan ella ja no estigui. La col·laboradora va sorprendre en confirmar que ha decidit que la seua filla Andrea sigui la seua hereva universal, deixant fora el seu espòs, Miguel Marcos. Betlem va explicar que aquesta decisió es basa en el seu desig d’assegurar el benestar de la seua única filla. Malgrat el seu amor per Miguel, va emfatitzar que "el primer sempre serà Andrea".

Va aclarir que, encara que Miguel no serà el seu hereu, ell quedarà al costat d’Andrea, la persona que més vol. La relació entre Andrea i Miguel és molt especial, i Esteban ho va reafirmar amb afecte, assenyalant la importància de Miguel en la vida d’ambdues: “Si alguna vegada em separés, hi ha familiars meus que es quedarien amb ell”.