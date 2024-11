'Todo es mentira' de Risto fitxa Irene Montero

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El programa de Cuatro Todo es mentira fitxa Irene Montero com a col·laboradora després d’acomiadar José Luis Ábalos. Aquest espai conduït per Risto Mejide va perdre l’exministre després de ser publicades les acusacions que el relacionaven amb el cas Koldo i frenés totes les seues aparicions públiques. Mejide ja va explicar als seguidors que aconseguirien un nou col·laborador a l’altura del polític. La setmana que ve l’exministra d’Igualtat, eurodiputada i secretària política de Podem s’incorporarà a la taula de debat de l’espai. L’anunci arriba en una setmana marcada per a Montero, que també ha publicat el seu nou llibre Algo habremos hecho, en el qual assenyala Yolanda Díaz d’haver exigit la seua dimissió com a ministra d’Igualtat. D’altra banda, Demos, el gran sondeo de Telecinco amb Risto debatrà sobre la mala gestió de les alertes de la dana.