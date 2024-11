Lleida TV retransmet la gala d'entrega dels Premis Literaris de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un total de 66 obres opten aquest any al Premi d'Assaig Josep Vallverdú i al Premi de Poesia Màrius Torres. Els guanyadors es donaran a conèixer aquest divendres en una gala retransmesa en directe per Lleida Televisió des de la Seu Vella de Lleida. Es repartiran 9.000 euros per a cada premi. Mariví Chacón i Judit Montoy conduiran la retransmissió, que començarà a les 19 hores, i tindran l'oportunitat d'entrevistar als guanyadors un cop finalitzi l'entrega de premis. La gala estarà presentada per la periodista Núria Sirvent i servirà per cloure els actes de l'Any Jaume Magre amb una creació multidisciplinària dirigida per Rosa Mesalles.

Una estona abans, a les 18.30 hores, també s'emetrà en directe el programa 'Connecta Lleida Pirineus' amb connexions des de dins de La Seu Vella per conèixer quin és l'ambient previ a la cerimònia, així com en diferents indrets del territori.