Més de 1.700 artistes participen en el nou disc de la Marató

La vintena edició del disc de la Marató de 3Cat ha aconseguit un gran èxit de participació, ja que més de 1.700 cantants de Catalunya i de tot el país han col·laborat en aquest àlbum solidari que conté 20 cançons i es podrà comprar diumenge 1 de desembre. Entre les composicions hi haurà sons urbans amb cançons originals com la de Mushka, una versió de Fantasctic Shine de Love of Lesbian amb el grup lleidatà Sexenni i Santi Balmes, balades com Tens un amic d’Hombres G amb Samantha i David Summers, la rumba d’Estopa amb una cançó de Joan Manuel Serrat i una versió de Happy Xmas (War is over) interpretada per Miki Núñez i l’Escolania de Montserrat, una cançó facilitada per Yoko Ono, la dona de John Lennon. Serà la primera vegada que s’adapta aquesta composició i ha estat en català.