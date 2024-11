Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Salvados de La Sexta torna aquesta nit a La Palma tres anys després de l’erupció del volcà. Gonzo parla amb els afectats per saber com es va gestionar aquella catàstrofe natural i quina és la situació actual. El presentador recorre els llocs més danyats juntament amb veïns, experts i científics que expliquen com va ser veure en directe la tragèdia.